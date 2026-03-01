conférence age ilité salle thiollier Le Grand-Serre

conférence age ilité

salle thiollier impasse résidence thiollier Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 15:30:00

fin : 2026-03-31 17:30:00

Date(s) :

2026-03-31

· La conférence d’information et de sensibilisation est destinée aux personnes âgées mais également à leur famille, aux professionnels médico sociaux…

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salle thiollier impasse résidence thiollier Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 96 90 25 marion.illien@gmail.com

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English :

– The information and awareness-raising conference is aimed at seniors, their families and medical and social professionals

L’événement conférence age ilité Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche