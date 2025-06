Conférence AGeV aux animaux, la guerre ! rue du Général Sarrail Raon-l’Étape 2 juillet 2025 20:00

Vosges

Conférence AGeV aux animaux, la guerre ! rue du Général Sarrail Ancienne école de la Haute Neuveville Raon-l’Étape Vosges

Chevaux, mulets, chiens, mais aussi chameaux, éléphants voués à la boucherie de la guerre, victimes innocentes d’un conflit qui ne les regardaient pas. Mais aussi bœufs, cochons, et autres animaux de boucherie destinés à nourrir les soldats ou remplaçants des animaux de trait « mobilisés » par les armées. Les animaux sont omniprésents auprès des soldats, y compris des chats, des chiens et des rats, compagnons d’infortune, aimés ou pourchassés. Comment furent-ils traités, nourris, soignés pendant la guerre ? quels souvenirs ont-ils laissés et comment leurs sacrifices furent-ils honorés lorsque la paix est advenue ?

Telle est la trame de cette conférence qui se veut un témoignage pour ceux qui n’ont pas la parole pour exprimer leur indicible vécu.Adultes

rue du Général Sarrail Ancienne école de la Haute Neuveville

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr

English :

Horses, mules, dogs, as well as camels and elephants, doomed to the butchery of war, innocent victims of a conflict that had nothing to do with them. But also eggs, pigs and other animals used for slaughter to feed soldiers, or to replace draught animals « mobilized » by armies. Animals were omnipresent among soldiers, including cats, dogs and rats, companions of misfortune, loved or hunted. How were they treated, fed and cared for during the war? What memories did they leave behind, and how were their sacrifices honored when peace came?

This is the theme of this conference, which aims to bear witness to the lives of those who have no voice to express their unspeakable experiences.

German :

Pferde, Maultiere, Hunde, aber auch Kamele und Elefanten, die als unschuldige Opfer eines Konflikts, der sie nichts anging, in die Schlachtbank des Krieges geworfen wurden. Aber auch Rinder, Schweine und andere Schlachttiere, die für die Ernährung der Soldaten oder als Ersatz für die von den Armeen « mobilisierten » Zugtiere bestimmt waren. Tiere sind bei den Soldaten allgegenwärtig, darunter auch Katzen, Hunde und Ratten, die geliebte oder gejagte Leidensgenossen waren. Wie wurden sie während des Krieges behandelt, gefüttert und gepflegt? Welche Erinnerungen hinterließen sie und wie wurden ihre Opfer geehrt, als der Frieden kam?

Dies ist der Rahmen dieses Vortrags, der als Zeugnis für diejenigen gedacht ist, die nicht die Sprache haben, um ihre unsagbaren Erlebnisse auszudrücken.

Italiano :

Cavalli, muli, cani, ma anche cammelli ed elefanti, condannati al macello della guerra, vittime innocenti di un conflitto che non li riguardava. Ma c’erano anche uova, maiali e altri animali utilizzati per la macellazione, sia per nutrire i soldati sia per sostituire gli animali da tiro « mobilitati » dagli eserciti. Gli animali erano onnipresenti tra i soldati, compresi gatti, cani e ratti, compagni di sventura, amati o cacciati. Come sono stati trattati, nutriti e curati durante la guerra, quali ricordi hanno lasciato e come sono stati onorati i loro sacrifici quando è arrivata la pace?

Questo è il tema della conferenza, che vuole essere una testimonianza per coloro che non hanno la possibilità di esprimere le loro indicibili esperienze.

Espanol :

Caballos, mulas, perros, así como camellos y elefantes, condenados a la carnicería de la guerra, víctimas inocentes de un conflicto que nada tenía que ver con ellos. Pero también había huevos, cerdos y otros animales utilizados para el sacrificio, ya fuera para alimentar a los soldados o para sustituir a los animales de tiro « movilizados » por los ejércitos. Los animales estaban omnipresentes entre los soldados, incluidos gatos, perros y ratas, compañeros de infortunio, amados o cazados. ¿Cómo fueron tratados, alimentados y cuidados durante la guerra? ¿Qué recuerdos dejaron tras de sí y cómo se honraron sus sacrificios cuando llegó la paz?

Este es el tema de esta conferencia, que pretende ser un testimonio para aquellos que no tienen la palabra para expresar sus inenarrables experiencias.

