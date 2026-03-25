Conférence AGeV- Collaborateurs et résistants Salle Beauregards Raon-l’Étape

Conférence AGeV- Collaborateurs et résistants

Salle Beauregards Place des martyrs de la résistance Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08 22:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Collaborateurs et Résistants

Profils et parcours, de 1939 à 1945 et dans l’après-guerre deux camps, deux visions, un pays fracturé.

Des vies brisées, des carrières protégées.

Des héros, des bourreaux, des survivants.

Une histoire encore brouillée par les mythes.

Christian Sandre revient sur les faits.

Sur les parcours réels. Sur ce qui s’est vraiment joué entre 1939 et 1945… et dans l’après-guerre.

Pour comprendre cette période qui continue de nous diviser, il faut regarder en face ce que l’on simplifie trop souvent. Dire, Expliquer, Éclairer.

Entrée libre.Adultes

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Salle Beauregards Place des martyrs de la résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 63

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English :

Collaborators and Resistance fighters

Profiles and careers, from 1939 to 1945 and in the post-war period, two camps, two visions, a fractured country.

Lives shattered, careers protected.

Heroes, executioners, survivors.

A history still blurred by myths.

Christian Sandre returns to the facts.

On real life stories. On what really happened between 1939 and 1945? and in the post-war period.

To understand this period that continues to divide us, we need to face up to what we too often simplify. Tell, Explain, Enlighten.

Free admission.

L’événement Conférence AGeV- Collaborateurs et résistants Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-03-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES