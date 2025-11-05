Conférence Agev La Légende des Francs-tireurs Rue du Général Sarrail Raon-l’Étape

Conférence Agev La Légende des Francs-tireurs

Rue du Général Sarrail Ancienne école d ela Haute Neuveville Raon-l’Étape Vosges

Mercredi 2025-11-05 20:00:00

Cet essai porte, entre autres, sur les événements qualifiés d’ atrocités qui ont eu lieu lors de la bataille de Dinant en août 1914, ainsi que dans d’autres lieux. Il analyse la nature de ces faits, souvent rapportés dans les récits de la période, et s’interroge sur leur véracité ou leur exagération dans la mémoire collective. L’étude met en lumière l’impact de ces événements sur la naissance et la propagation de cycles de légendes autour des francs-tireurs, en s’appuyant sur les témoignages et les récits contemporains.Adultes

Rue du Général Sarrail Ancienne école d ela Haute Neuveville Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 63

English :

This essay examines, among other things, the events described as atrocities that took place during the Battle of Dinant in August 1914, as well as in other places. It analyzes the nature of these events, often reported in accounts of the period, and questions their veracity or exaggeration in collective memory. The study sheds light on the impact of these events on the birth and propagation of cycles of legend around the francs-tireurs, based on contemporary accounts and testimonies.

German :

Dieser Essay befasst sich unter anderem mit den als Gräueltaten bezeichneten Ereignissen, die sich während der Schlacht von Dinant im August 1914 und an anderen Orten ereigneten. Er analysiert die Art dieser Ereignisse, die häufig in den Berichten über diese Zeit erwähnt werden, und stellt die Frage, ob sie im kollektiven Gedächtnis wahrheitsgemäß oder übertrieben dargestellt werden. Die Studie beleuchtet die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Entstehung und Verbreitung von Legendenzyklen um die Freischärler und stützt sich dabei auf zeitgenössische Zeugenaussagen und Erzählungen.

Italiano :

Questo saggio esamina, tra l’altro, gli eventi descritti come atrocità che ebbero luogo durante la battaglia di Dinant nell’agosto 1914, così come in altri luoghi. Analizza la natura di questi eventi, spesso riportati nei resoconti dell’epoca, e valuta se siano veri o esagerati nella memoria collettiva. Lo studio mette in evidenza l’impatto di questi eventi sulla nascita e la propagazione di cicli di leggende intorno ai francs-tireurs, sulla base di racconti e testimonianze contemporanee.

Espanol :

Este ensayo examina, entre otras cosas, los sucesos calificados de atrocidades que tuvieron lugar durante la batalla de Dinant en agosto de 1914, así como en otros lugares. Analiza la naturaleza de estos sucesos, a menudo relatados en los relatos de la época, y considera si son ciertos o exagerados en la memoria colectiva. El estudio pone de relieve el impacto de estos acontecimientos en el nacimiento y la propagación de ciclos de leyenda en torno a los franco-tiradores, a partir de relatos y testimonios contemporáneos.

