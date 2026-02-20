Conférence AGeV- Les début de la résistance dans le massif vosgien rue du Général Sarrail Raon-l’Étape

Conférence AGeV- Les début de la résistance dans le massif vosgien

rue du Général Sarrail Ancienne école de la Haute Neuveville Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04 22:00:00

2026-03-04

La conférence cherche à revisiter les débuts de la Résistance dans le massif vosgien, en s’appuyant sur les archives désormais accessibles et les récits

de survivants. Elle met en lumière la complexité et la diversité des trajectoires entre 1940 et 1944, loin de l’image figée du résistant armé à l’automne 1944. L’objectif est d’interroger la capacité de l’histoire écrite par les survivants à rendre justice aux formes précoces et tâtonnantes de la résistance.

Par Jean-Michel ADENOT.Adultes

English :

The aim of the conference is to revisit the beginnings of the Resistance in the Vosges mountains, drawing on now-accessible archives and the accounts of survivors

of survivors. It highlights the complexity and diversity of the Resistance’s paths between 1940 and 1944, far from the fixed image of the armed Resistance fighter in the autumn of 1944. The aim is to question the ability of history written by survivors to do justice to the early, tentative forms of resistance.

By Jean-Michel ADENOT.

