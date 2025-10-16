Conférence agriculture urbaine et démocratie locale Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Saint-Médard-en-Jalles

Entrée libre et gratuite

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles, en partenariat avec les Amis du Monde diplomatique, vous invite à une conférence de Cyrielle Vaillant, doctorante en sociologie à l’UMR ETTIS (Inrae – Université Bordeaux Montaigne), sur le thème : « L’agriculture urbaine et démocratie locale ».

Cette rencontre propose de réfléchir à la manière dont les pratiques agricoles en ville peuvent transformer les quartiers et renforcer la participation citoyenne.

Jardins partagés, élevage urbain, agriculture verticale… autant d’initiatives locales qui questionnent la gestion de l’espace urbain, l’implication des habitant·es et les enjeux de transition écologique.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres autour de la transition sociale et écologique, mené avec différents partenaires associatifs, scientifiques et culturels.

Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France square du 19 mars 1962 – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

