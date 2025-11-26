Conférence “Agroclimatologie — l’adaptation des filières agricoles au changement climatique” Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

Conférence “Agroclimatologie — l’adaptation des filières agricoles au changement climatique”

Espace Festi’Val 12 bis Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

2025-11-26 18:00:00

Face aux défis climatiques, comment nos filières agricoles peuvent-elles s’adapter ?

Assistez à une conférence captivante animée par Serge ZAKA, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie, qui partagera son expertise et son regard sur l’avenir de l’agriculture face au changement climatique. .

English : Conférence “Agroclimatologie — l’adaptation des filières agricoles au changement climatique”

