Conférence Aidants, aider sans oublier ! Châteauroux

2 avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux Indre
Gratuit
Mardi 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Le 2 décembre 2025, une conférence ouverte à tous vous invite à mieux comprendre les défis auxquels font face les aidants et les dispositifs existants pour les accompagner.
Un repas partagé est organisé à partir de 12h, vous êtes invités à apporter un plat.
Conférence et table ronde dans l’après-midi. .
2 avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 53 77 50
