Conférence Aidants, aider sans oublier ! Châteauroux

Conférence Aidants, aider sans oublier !

2 avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre

Début : Mardi 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Le 2 décembre 2025, une conférence ouverte à tous vous invite à mieux comprendre les défis auxquels font face les aidants et les dispositifs existants pour les accompagner.

Un repas partagé est organisé à partir de 12h, vous êtes invités à apporter un plat.

Conférence et table ronde dans l’après-midi. .

