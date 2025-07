Conférence aider son enfant à réguler ses états émotionnels Biscarrosse

Aider son enfant à réguler ses états émotionnels

Un enfant n’a pas la capacité de gérer ses émotions. Il la développe au contact des adultes qui l’entourent.

Ce développement peut être ralenti — voire bloqué — par des peurs, des stress répétés, des émotions incomprises ou non exprimées. Ce sont ces blocages émotionnels qui rendent certaines situations explosives, répétitives ou épuisantes pour les deux côtés.

Cette conférence est une invitation à comprendre ce qui se joue au-delà des comportements, à mettre des mots sur ce qui bloque parfois, et à découvrir des outils simples, concrets et respectueux pour accompagner nos enfants vers plus d’apaisement, d’équilibre et d’autonomie émotionnelle.

En les aidant à traverser leurs tempêtes, nous leur apprenons aussi à devenir des adultes plus libres, plus solides, et plus en paix avec eux-mêmes.

