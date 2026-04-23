Conférence Ajouter une pierre à l’édifice Salle La Source Yvetot

Yvetot

Conférence Ajouter une pierre à l’édifice

Salle La Source Rue Thiers Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Pour célébrer les 70 ans de l’église Saint-Pierre, la paroisse d’Yvetot organise plusieurs évènements. Ce mardi, assistez à la conférence de Fleur NABERT sur le thème Ajouter une pierre à l’édifice comment la création artistique peut compléter le patrimoine religieux sans le dénaturer. Fleur NABERT est à la fois sculptrice, maître-verrier et créatrice de bijoux à vocation religieuse. Elle a notamment réalisé Le Tombeau vide , visible depuis 2006 au sein de l’édifice. .

Salle La Source Rue Thiers Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 50 00 53 55 le70e.paroissesaintpierre@hotmail.com

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English : Conférence Ajouter une pierre à l’édifice

L’événement Conférence Ajouter une pierre à l’édifice Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme