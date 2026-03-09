Conférence Albert Londres hier et aujourd’hui, sur la voie du grand reportage Espace Boris Vian Montluçon

Conférence Albert Londres hier et aujourd’hui, sur la voie du grand reportage

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Frédéric Fossaert, auteur et éditeur, retracera la vie du père du grand reportage.

Hervé Brusini, journaliste et président du prix Albert Londres, présentera ce prix le plus prestigieux du journalisme français.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Frédéric Fossaert, author and publisher, will retrace the life of the father of great reportage.

Hervé Brusini, journalist and President of the Prix Albert Londres, will present the most prestigious prize in French journalism.

