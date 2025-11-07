Conférence Albert Schweitzer à Lambaréné un avant, un après Kaysersberg Vignoble

Conférence Albert Schweitzer à Lambaréné un avant, un après

Un regard sur près de 150 ans d’Histoire à Lambaréné, des perspectives pour les générations à venir.

L’action et l’œuvre d’Albert Schweitzer à Lambaréné ne sont pas une histoire isolée.

Lorsqu’ils arrivent en 1913, le Docteur et son épouse s’inscrivent dans la suite de femmes et d’hommes qui, depuis le dernier quart du XIXe siècle, œuvrent dans le cadre des missions protestantes. Quant à la prise en charge de la santé des populations de la Vallée de l’Ogooué, des noms ont déjà marqué les esprits Valentine Lantz, Hamill Nasau…

Contrairement à ce que d’aucuns pensaient, l’œuvre d’Albert Schweitzer a perduré après son décès. Des femmes et des hommes se sont engagés, dans l’esprit de l’éthique du respect de la vie, à poursuivre l’action pour maintenir une offre de soins adaptée au contexte et toujours innovante. 0 .

English :

A look back at almost 150 years of Lambaréné’s history, with a view to future generations.

German :

Ein Blick auf fast 150 Jahre Geschichte in Lambaréné, Perspektiven für kommende Generationen.

Italiano :

Uno sguardo indietro a quasi 150 anni di storia di Lambaréné, con uno sguardo alle generazioni future.

Espanol :

Una mirada retrospectiva a casi 150 años de historia de Lambaréné, con la mirada puesta en las generaciones futuras.

