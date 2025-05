Conférence « Alcool, ami ou ennemi ? » – Place du 11 août 1944 Cluny, 14 mai 2025 20:00, Cluny.

Conférence « Alcool, ami ou ennemi ? » Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-05-14 20:00:00

fin : 2025-05-14 22:00:00

2025-05-14

Conférence avec Catherine DEMANGEOT, PhD, HDR, enseignante-chercheuse en marketing et comportement du consommateur ; Maryse VOISIN, éducatrice spécialisée, accompagnement addictions Adultes Ados Entourage ; Capitaine Romain COMTE, Chef de compagnie, chef du centre de secours de Macon et Lieutenant Arthur LABILLE, Officier de compagnie & ancien chef du centre de secours de Cluny

Festif, social, addictif, convivial, stimulant, destructeur, habituel, dangereux, désinhibant, sournois en d’autres termes, l’alcool est-il un ami ou un ennemi ?

Cette conférence propose trois décryptages marketing (mécanismes d’influence des messages publicitaires et sur les réseaux sociaux, …), Bio-psycho-social (différents risques, à court, moyen et long terme…), et humain (accidents liés à l’alcool et leurs victimes).

Ces interventions permettront d’appréhender l’alcool en tant que phénomène à la fois individuel et de société. Les présentations et témoignages seront suivis d’un temps d’échange. .

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 53 60 ccic.cluny@ensam.eu

