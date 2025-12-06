CONFÉRENCE ALEC/ UPC » CHEVALIER DE LA BARRE, CONDAMNÉ POUR BLASPHÈNE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES » Prades
rue San Juan de Porto Rico Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Découvrir, échanger des idées, savoir et savoir faire dans des domaines variés, pour une éducation mutuelle et pour tous publics. Conférence de F. FOURQUET-TURREL
Discover and exchange ideas, knowledge and know-how in a variety of fields, for mutual education and for all audiences. Conference by F. FOURQUET-TURREL
Entdecken, Austauschen von Ideen, Wissen und Können in verschiedenen Bereichen, für eine gegenseitige Bildung und für alle Zielgruppen. Vortrag von F. FOURQUET-TURREL
Scoprire e scambiare idee, conoscenze e know-how in diversi campi, per una formazione reciproca e per tutti i pubblici. Conferenza di F. FOURQUET-TURREL
Descubrir e intercambiar ideas, conocimientos y saber hacer en diversos ámbitos, para la educación mutua y para todos los públicos. Conferencia de F. FOURQUET-TURREL
