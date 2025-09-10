CONFÉRENCE ALEC/ UPC » HISTOIRE DE LA PRESSE » Prades

CONFÉRENCE ALEC/ UPC » HISTOIRE DE LA PRESSE » Prades samedi 7 février 2026.

rue San Juan de Porto Rico Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 17:30:00

2026-02-07

Découvrir, échanger des idées, savoir et savoir faire dans des domaines variés, pour une éducation mutuelle et pour tous publics. Conférence de O. NAVAGAS

rue San Juan de Porto Rico Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 82 65 18

English :

Discover and exchange ideas, knowledge and know-how in a variety of fields, for mutual education and for all audiences. Lecture by O. NAVAGAS

German :

Entdecken, Austauschen von Ideen, Wissen und Können in verschiedenen Bereichen, für gegenseitige Bildung und für alle Zielgruppen. Vortrag von O. NAVAGAS

Italiano :

Scoprire e scambiare idee, conoscenze e know-how in diversi campi, per una formazione reciproca e per tutti i pubblici. Conferenza a cura di O. NAVAGAS

Espanol :

Descubrir e intercambiar ideas, conocimientos y saber hacer en diversos ámbitos, para la educación mutua y para todos los públicos. Conferencia de O. NAVAGAS

