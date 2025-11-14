Conférence Alexandra David-Néel et Ella Maillart Salle polyvalente Gourlizon Vendredi 14 novembre, 19h00 Entrée libre

Conférence Alexandra David-Néel et Ella Maillart, exploratrices du siècle dernier

Gwenaëlle Abolivier, grand reporter radio et écrivaine de voyage, vient nous présenter la vie et les voyages d’Alexandra David-Néel et d’Ella Maillart.

Alexandra David-Néel, de nationalités française et belge, est une orientaliste, tibétologue, chanteuse d’opéra, journaliste, écrivain et exploratrice française du XXème siècle. Son trait de gloire le plus marquant reste d’avoir été, en 1924, la première femme d’origine européenne à séjourner à Lhassa au Tibet, exploit dont la publicité fut soigneusement orchestrée dans les années 1920 et qui contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition.

Ella Maillart est une sportive, voyageuse, écrivain et photographe suisse du XXème siècle. Elle a exploré l’Asie pendant 15 ans, entre 1930. Et 1945 : traversée du Causace, Asie centrale russe, Chine et Mandchourie avec Peter Fleming de Pékin jusqu’à Srinagar, puis l’Inde, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie et enfin l’Inde où elle résida auprès de maîtres de sagesses. Revenue en Suisse au crépuscule de sa vie, Ella a fait du vélo et du ski jusqu’à l’âge de 80 ans.

Gwenaëlle Abolivier parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter radio à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq. Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Cette action a lieu à la salle polyvalente de Gourlizon dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.

Contact : mairie de Gourlizon / 02 98 91 08 92

02 98 91 08 92 mairie@gourlizon.bzh

Salle polyvalente 53, route de Plogastel Gourlizon Gourlizon 29710 Finistère