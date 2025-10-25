CONFÉRENCE ALEXANDRE CABANEL POUR L’AMOUR DU BEAU Paulhan
CONFÉRENCE ALEXANDRE CABANEL POUR L’AMOUR DU BEAU Paulhan samedi 25 octobre 2025.
CONFÉRENCE ALEXANDRE CABANEL POUR L’AMOUR DU BEAU
Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
L’association « Les Amis de Paulhan » organise une conférence dédiée à l’œuvre du peintre français Alexandre Cabanel (1823 1889).
L’association « Les Amis de Paulhan » organise une conférence dédiée à l’œuvre du peintre français Alexandre Cabanel (1823 1889).
Alexandre Cabanel, né le 28 septembre 1823 à Montpellier et mort le 23 janvier 1889 dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, est un peintre français, considéré comme l’un des grands peintres académiques du Second Empire, dont il est l’un des artistes les plus admirés. .
Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 71 84 21 79
English :
The association « Les Amis de Paulhan » is organizing a conference dedicated to the work of French painter Alexandre Cabanel (1823 1889).
German :
Der Verein « Les Amis de Paulhan » organisiert eine Konferenz, die dem Werk des französischen Malers Alexandre Cabanel (1823 1889) gewidmet ist.
Italiano :
L’associazione « Les Amis de Paulhan » organizza una conferenza dedicata all’opera del pittore francese Alexandre Cabanel (1823 1889).
Espanol :
La asociación « Les Amis de Paulhan » organiza una conferencia dedicada a la obra del pintor francés Alexandre Cabanel (1823 1889).
L’événement CONFÉRENCE ALEXANDRE CABANEL POUR L’AMOUR DU BEAU Paulhan a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS