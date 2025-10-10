CONFERENCE ALEXANDRE CHARRET DYKES Fourques

CONFERENCE ALEXANDRE CHARRET DYKES Fourques vendredi 10 octobre 2025.

CONFERENCE ALEXANDRE CHARRET DYKES

2 Rue du Docteur Massina Fourques Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Vendredi 10 octobre à 18h00 au foyer rural de Fourques conférence de monnsieur Alexandre Charret Dykes sur l’exploration du patrimoine religieux des Pyrénées Orientales de l’époque pré-romane à l’époque baroques.

Info: 07 68 51 76 87…

.

2 Rue du Docteur Massina Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 68 51 76 87

English :

Friday, October 10 at 6:00 pm at the foyer rural in Fourques lecture by Alexandre Charret Dykes on exploring the religious heritage of the Pyrénées Orientales from pre-Romanesque to Baroque times.

Info: 07 68 51 76 87…

German :

Freitag, den 10. Oktober um 18.00 Uhr im Landhaus von Fourques Vortrag von Herrn Alexandre Charret Dykes über die Erforschung des religiösen Erbes der Pyrénées Orientales von der vorromanischen Zeit bis zur Barockzeit.

Info: 07 68 51 76 87…

Italiano :

Venerdì 10 ottobre alle 18:00 presso il foyer rurale di Fourques, conferenza di Alexandre Charret Dykes sull’esplorazione del patrimonio religioso dei Pyrénées Orientales dal periodo preromanico al barocco.

Info: 07 68 51 76 87…

Espanol :

Viernes 10 de octubre a las 18:00 h en el vestíbulo rural de Fourques, conferencia de Alexandre Charret Dykes sobre la exploración del patrimonio religioso de los Pirineos Orientales desde la época prerrománica hasta el Barroco.

Información: 07 68 51 76 87…

L’événement CONFERENCE ALEXANDRE CHARRET DYKES Fourques a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI ASPRES-THUIR