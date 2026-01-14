Conférence Alfred Döblin un destin franco-allemand Haguenau

Conférence Alfred Döblin un destin franco-allemand

Sa trajectoire sera retracée en mettant l’accent sur les deux périodes où il a séjourné dans le Rhin Supérieur les années 1910, puis l’immédiat après-guerre. On pourra ainsi observer comment littérature et politique s’entrecroisent dans son œuvre, et dégager les liens entre des problématiques locales et des procédés d’écriture singuliers.

Alfred Döblin est une figure littéraire majeure du XXe siècle, d’abord connu pour son roman Berlin Alexanderplatz . Il a joué un rôle central dans l’avant-garde littéraire allemande, mais sa vie et son œuvre se sont également inscrites dans l’histoire du Rhin Supérieur ; une région qui n’a pas seulement été marquée par sa présence, mais qui a aussi profondément influencé son écriture.

Intervenant Daniel MEYER, professeur en Littératures et culture des pays germanophones, Université de Strasbourg.

His career will be retraced, focusing on the two periods in which he lived in the Upper Rhine: the 1910s and the immediate post-war period. We’ll be able to see how literature and politics intersect in his work, and identify the links between local issues and singular writing processes.

