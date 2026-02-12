Conférence Algorithmes ce que le calcul fait à la société Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Conférence Algorithmes ce que le calcul fait à la société

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La société du calcul a des effets très concrets sur chacun d’entre nous. Des algorithmes de la CAF aux algorithmes bancaires en passant par les systèmes qui apparient les offres d’emplois à celles et ceux qui en cherchent ou les formations du supérieur aux résultats des bacheliers, de partout nous sommes calculé.es, trié.es, scoré.es.

Derrière leurs promesses d’efficacité, ce que l’on constate pourtant, c’est leur grande difficulté à calculer le social. Loin d’être neutres, les calculs ont des effets notamment et avant tout sur les publics les plus précaires.

Expliquer leurs lacunes, montrer leurs défaillances, comprendre pourquoi ils sont souvent inadaptés aux problèmes qu’ils cherchent à résoudre, comment ils renforcent l’inéquité et trouver les modalités pour résister à leur emprise, tel sera l’enjeu de cette rencontre avec le journaliste Hubert Guillaud. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 34 03 club@mica.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Algorithmes ce que le calcul fait à la société

L’événement Conférence Algorithmes ce que le calcul fait à la société Anglet a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Anglet