Conférence Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine Musée Royan vendredi 24 octobre 2025.

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Par Marie-Reine Bernard, conférencière

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

