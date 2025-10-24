Conférence Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine Musée Royan
Conférence Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine Musée Royan vendredi 24 octobre 2025.
Conférence Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Par Marie-Reine Bernard, conférencière
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
By Marie-Reine Bernard, speaker
German :
Von Marie-Reine Bernard, Sprecherin
Italiano :
Di Marie-Reine Bernard, relatore
Espanol :
Por Marie-Reine Bernard, conferenciante
