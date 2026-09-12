AGENDA · Royan
Conférence | Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine Musée Royan
mercredi 21 octobre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Par Marie-Reine Bernard, conférencière
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
By Marie-Reine Bernard, speaker
L’événement Conférence | Aliénor d’Aquitaine, la duchesse reine Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
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