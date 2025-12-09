Conférence Aliments et mondialisation Station T Thouars
Conférence Aliments et mondialisation Station T Thouars mardi 9 décembre 2025.
Conférence Aliments et mondialisation
Station T 1 Rue Danton Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Conférence du cycle dédié à l’alimentation, il sera constitué d’une série de soirées se répartissant d’octobre à avril 2026. Les aliments et la mondialisation.
Organisé par l’Université Citoyenne du Thouarsais en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais.
Conférence du cycle dédié à l’alimentation, il sera constitué d’une série de soirées se répartissant d’octobre à avril 2026. « Bien » manger pour qui, pour quoi, comment ?
Les aliments et la mondialisation
Organisé par l’Université Citoyenne du Thouarsais en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais. .
Station T 1 Rue Danton Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com
English : Conférence Aliments et mondialisation
Conference in the cycle dedicated to food, it will consist of a series of evenings running from October to April 2026. Food and globalization.
Organized by the Université Citoyenne du Thouarsais in collaboration with the Communauté de Communes du Thouarsais.
German : Conférence Aliments et mondialisation
Konferenz der Reihe zum Thema Ernährung, die aus einer Reihe von Abendveranstaltungen besteht, die von Oktober bis April 2026 stattfinden. Lebensmittel und Globalisierung.
Organisiert von der Université Citoyenne du Thouarsais in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes du Thouarsais.
Italiano :
Conferenza della serie dedicata all’alimentazione, si articolerà in una serie di serate da ottobre ad aprile 2026. Cibo e globalizzazione.
Organizzata dall’Université Citoyenne du Thouarsais in collaborazione con la Communauté de Communes du Thouarsais.
Espanol : Conférence Aliments et mondialisation
Conferencia de la serie dedicada a la alimentación, consistirá en una serie de veladas que se celebrarán de octubre a abril de 2026. Alimentación y globalización.
Organizado por la Université Citoyenne du Thouarsais en colaboración con la Communauté de Communes du Thouarsais.
L’événement Conférence Aliments et mondialisation Thouars a été mis à jour le 2025-09-24 par Maison du Thouarsais