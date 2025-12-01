Conférence Aliocha Imhoff Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) Arles

Conférence Aliocha Imhoff

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18h30. Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Aliocha Imhoff présente son parcours, ses travaux et recherches ainsi que la plateforme curatoriale art et recherche le peuple qui manque, développée avec Kantuta Quirós.

Aliocha Imhoff est maître de conférence à l’Université Paris VIII, département arts plastiques ainsi que curateur, théoricien de l’art, cinéaste et co-fondateur avec Kantuta Quirós de la plateforme curatoriale art et recherche le peuple qui manque.



Ensemble, iels ont notamment publié Qui parle ? pour les non humains (PUF, 2022), Les potentiels du temps (Manuella Editions, avec Camille de Toledo, 2016).

Parmi leurs projets curatoriaux, mentionnons L’École des Impatiences (Dieppe, 2021-2025); Le procès de la fiction (Nuit Blanche, 2017) ou encore Une Constituante migrante (Centre Pompidou, 2017). .

Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

English :

Aliocha Imhoff presents his background, work and research, as well as the curatorial platform art et recherche le peuple qui manque, developed with Kantuta Quirós.

