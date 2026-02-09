Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-04
Par Yves Aubard
Entrée 5 € / gratuit pour les scolaires et les étudiants   .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 

