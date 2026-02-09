Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Par Yves Aubard

Entrée 5 € / gratuit pour les scolaires et les étudiants .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel)

L’événement Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-05 par Brive Tourisme