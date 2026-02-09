Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 4 mars 2026.
Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Par Yves Aubard
Entrée 5 € / gratuit pour les scolaires et les étudiants .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel)
L’événement Conférence Alliance française: Claude Gallien, médecin grec (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-05 par Brive Tourisme