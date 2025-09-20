Conférence : Alphonse Allais, posthume sur mesure Médiathèque Maurice Delange Honfleur

Conférence : Alphonse Allais, posthume sur mesure
Samedi 20 septembre 2025, 15h00
Médiathèque Maurice Delange, Honfleur

Durée 1h.

Jean-Yves Loriot, directeur du Petit Musée Alphonse Allais et Bastien Loukia, conférencier, reviendront sur ce grand personnage journaliste, écrivain et humoriste normand qu’était Alphonse Allais et tout particulièrement sur les différentes tonalités de la palette de son humour.

Avec la participation de la comédienne Christiane Bopp et de Sabrina Rasoloniaina, créatrice du site internet allaisviens.fr

Médiathèque Maurice Delange
Place de la Porte de Rouen
14600 Honfleur
Calvados, Normandie

surfer sur Internet, assister à des conférences, des ateliers ou à des spectacles. Pour tous les âges. -place de parking réservée aux personnes handicapées devant la médiathèque

-bande de guidage au sol devant l’établissement

-entrée de plain-pied

-accès en bus via la ligne A des HO Bus

et les lignes 111 et 123 des bus Nomad (arrêt Montpensier)

mais aussi via la ligne B du HO Bus (arrêts Gare routière ou Mairie,

à 2 minutes à pied de la Médiathèque).

-accès en voiture via la D580 et/ou la D513

Portrait d’Alphonse Allais par Leonetto Cappiello (1875-1942)