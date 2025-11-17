Conférence Alpinisme polaire Grand Sud, Grand Nord, deux pôles de l’aventure contemporaine de Lionel Daudet Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Conférence Alpinisme polaire Grand Sud, Grand Nord, deux pôles de l’aventure contemporaine de Lionel Daudet

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – 9.5 EUR

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

2026-01-29

Au travers de deux films, l’un sur le Groenland (Big walls, big seas 14 min), l’autre sur l’Antarctique (No Man’s land 52 min), l’alpiniste Lionel Daudet évoque deux de ses expéditions mer/montagnes avec Isabelle Autissier. L’occasion de découvrir ces territoires perdus du Grand Sud et du Grand Nord et d’échanger avec ce grand explorateur.

Guide et alpiniste français de renommée internationale, Lionel Daudet est un aventurier engagé. Élu Piolets d’Or en 2000 pour l’ascension de la face Sud-Est du Burkett Needle en Alaska avec Sébastien Foissac, il est également écrivain, auteur, entre autres ouvrages, de La Montagne intérieure (Grasset, 2004).

Durée 1h30

Tarif Adulte 9.50€ Enfant 2-17 ans 5.50€

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

