Conférence Altaïr – Bolivie, cultures et traditions Le Fauteuil Rouge Bressuire
jeudi 21 janvier 2027 · Le Fauteuil Rouge · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Conférence Altaïr – Bolivie, cultures et traditions
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 42 – 42 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 14:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Conférence Altaïr: Bolivie, cultures et traditions.
La musique jouée par les communautés indiennes du pays est le fil directeur de ce film. En allant à la rencontre de ceux qui fabriquent les centaines de flûtes utilisées en Bolivie, vous découvrirez différentes facettes de ce pays tout en contrastes. Vous rencontrerez ceux qui en jouent pour appeler la pluie sur les semailles, ou le vent pour sécher et vanner les récoltes. Les nombreuses fêtes religieuses et syncrétiques vous permettront de découvrir les ethnies Aymara et Quechua, en forte majorité dans le pays, très attachées au respect absolu de la « Pachamama », leur terre-mère.
Réalisation: Bernard Bruel. .
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr
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English : Conférence Altaïr – Bolivie, cultures et traditions
L’événement Conférence Altaïr – Bolivie, cultures et traditions Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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