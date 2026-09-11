Conférence Altaïr – Canada, Terre des grands espaces Le Fauteuil Rouge Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Conférence Altaïr – Canada, Terre des grands espaces

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-01 14:30:00

fin : 2027-02-01

Date(s) :

2027-02-01

Conférence Altaïr: Canada, Terre des grands espaces.

Destination fétiche des amateurs de plein air, le Canada est reconnu pour ses espaces, la richesse et la diversité de son écosystème. Dans ce quatrième film du Québécois André Maurice, vous sillonnerez ses provinces et ses saisons, hors des sentiers battus, du Pacifique à l’Atlantique! De Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, dans les splendides Rocheuses canadiennes en Alberta et les prairies de la Saskatchewan, aux chutes du Niagara en Ontario et devant les étonnantes marées de la Baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, vous vivrez un voyage exceptionnel sur des terres infinies 19 fois plus vastes que la France!

Réalisation : André Maurice .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

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English : Conférence Altaïr – Canada, Terre des grands espaces

L’événement Conférence Altaïr – Canada, Terre des grands espaces Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais