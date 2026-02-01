Conférence Altaïr Ethiopie Reichshoffen

Conférence Altaïr Ethiopie

Début : Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en émoi pour Genna , Noël. Dans les semaines qui précèdent, les pèlerins se mettent en marche des 4 coins du pays en direction de Lalibela, la Jérusalem éthiopienne, où cette fête est la plus grandiose.

On the night of January 6 to 7, Christian Ethiopia is abuzz with Genna , or Christmas. In the weeks leading up to the event, pilgrims from all 4 corners of the country set out for Lalibela, Ethiopia?s Jerusalem, where the festivities are at their most grandiose.

