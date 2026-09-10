Conférence Altaïr – Le Triangle d’Or Le Fauteuil Rouge Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Conférence Altaïr – Le Triangle d’Or

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Conférence Altaïr: Le Triangle d’Or.

Restés longtemps isolés dans les montagnes des confins de la Chine du Sud dans les provinces du Guizhou, du Yunnan, du Sichuan et du Guangxi les Hmong-Miao, les Dong, les Bouyei et les Akha constituent une mosaïque d’ethnies sino-tibétaines et tibétains birmanes fascinantes qui ont su résister au fil des temps à la domination chinoise et qui ont su préserver jusqu’à nos jours leurs fascinantes richesses culturelles. Trouvant leur lointaine origine dans les steppes de Sibérie et de Mongolie, de tous temps repoussés aux confins des territoires les plus inaccessibles par les populations dominantes, ils ont trouvé refuge dans les montagnes restées longtemps inaccessibles des confins de la Chine du Sud, du Laos, du Viêtnam et de Thaïlande.

Réalisation : Patrick Bernard. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

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English : Conférence Altaïr – Le Triangle d’Or

L’événement Conférence Altaïr – Le Triangle d’Or Bressuire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bocage Bressuirais