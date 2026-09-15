Conférence Altaïr – Rwanda, la paradis retrouvé Le Fauteuil Rouge Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Conférence Altaïr – Rwanda, la paradis retrouvé

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Conférence Altaïr: Rwanda, le paradis retrouvé.

Imaginez un endroit où la place des femmes au gouvernement est une des plus importante au monde… Une société qui arrête toute circulation automobile, deux fois par mois pour envahir les rues et faire du sport… Une population qui dédie le dernier vendredi du mois à l’amélioration de son environnement… Un pays avant-gardiste où les sacs de plastique sont bannis depuis 2012… Le Rwanda est le seul du continent à offrir l’assurance maladie à tous ses citoyens ! Un peuple qui compte le plus haut taux de scolarité de tous les pays émergents au monde… Un pays qui, il y a à peine 25 ans était considéré comme le plus dangereux d’Afrique et qui est aujourd’hui le plus sûr…

Réalisation : Charles Domingue. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

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English : Conférence Altaïr – Rwanda, la paradis retrouvé

L’événement Conférence Altaïr – Rwanda, la paradis retrouvé Bressuire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bocage Bressuirais