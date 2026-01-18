Conférence Altaïr, voyage au bout du monde Place Bujault Melle

Conférence Altaïr, voyage au bout du monde

Auvergne, terre de caractère et de passion

Jeudi 22 janvier 2026 à 18h30 au Métullum

Un film de Patrick Bureau

L’Auvergne abrite des paysages uniques en France. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en classant la chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de l’Humanité, en 2018. Si les volcans ont façonné les paysages de l’Auvergne, ils ont aussi forgé le caractère des Auvergnats. À travers sa géographie, son peuple, ses modes de vie, ce film permet de mieux appréhender cette région du centre de la France. De Clermont-Ferrand aux sommets du Cantal, des sources de Vichy jusqu’aux gorges de l’Allier, Patrick Bureau a souhaité, grâce à de multiples rencontres, découvrir le vrai visage de l’Auvergne d’aujourd’hui. Ce film est le fruit de toutes ses années passées en terre auvergnate.

Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 96 dlep@melle.fr

