Conférence Alternative aux produits phytosanitaires ACCES Romans-sur-Isère

Conférence Alternative aux produits phytosanitaires ACCES

20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Pour l’entretien de votre jardin, les lobbys vous vendent des produits phytosanitaires à prix d’or. Doit-on vraiment payer ce prix là pour que ce soit efficace ? Existe-t-il d’autres solutions toutes aussi efficaces ?

English :

For the upkeep of your garden, the lobbies sell you phytosanitary products at a premium price. Do we really have to pay this price to be effective? Are there other equally effective solutions?

German :

Die Lobbyisten verkaufen Ihnen Pflanzenschutzmittel für viel Geld, um Ihren Garten zu pflegen. Müssen wir diesen Preis wirklich zahlen, um eine gute Wirkung zu erzielen? Gibt es Alternativen, die genauso wirksam sind?

Italiano :

Quando si tratta di curare il giardino, le lobby vendono prodotti fitosanitari a caro prezzo. È davvero necessario pagare così tanto perché siano efficaci? Esistono altre soluzioni altrettanto efficaci?

Espanol :

Cuando se trata de cuidar su jardín, los lobbies le venden productos fitosanitarios a precio de oro. ¿Es realmente necesario pagar tanto para que sean eficaces? ¿Hay otras soluciones igual de eficaces?

