Conférence Altkirch au Moyen-Âge

1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Conférence consacrée à l’histoire médiévale d’Altkirch, présentée par Benoît Jordan, archiviste et historien, dans le cadre des activités de la société d’Histoire du Sundgau.

Dans le cadre des activités de la Société d’Histoire du Sundgau, une conférence consacrée à l’histoire médiévale d’Altkirch se tiendra au Musée Sundgauvien.

Animée par Benoît Jordan, archiviste et historien, cette rencontre portera sur le thème Altkirch au Moyen Âge . L’intervenant est également l’auteur de l’ouvrage Altkirch, une ville de Haute-Alsace au Moyen Âge (XIe siècle 1525), récemment publié, qui retrace l’évolution de la ville à cette période clé de son histoire.

Cette conférence offrira au public une occasion privilégiée de mieux comprendre le développement urbain, politique et social d’Altkirch au Moyen Âge, à travers les recherches d’un spécialiste de l’histoire locale. 0 .

1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 01 94 musee@mairie-altkirch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on the medieval history of Altkirch, presented by Benoît Jordan, archivist and historian, as part of the activities of the Société d’Histoire du Sundgau.

L’événement Conférence Altkirch au Moyen-Âge Altkirch a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Sundgau