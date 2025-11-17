Conférence AMNAD 15 ans de création contemporaine à la Cité internationale de la tapisserie Espace Simone Veil Limoges

Conférence AMNAD 15 ans de création contemporaine à la Cité internationale de la tapisserie

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Alice Bernadac, conservatrice de la Cité Internationale de la Tapisserie, consacrée à quinze ans de création contemporaine. Elle présentera les démarches artistiques, les collaborations, les innovations techniques et l’évolution d’un lieu devenu un laboratoire majeur de la tapisserie au rayonnement international. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 10 36 74 association.adriendubouche@gmail.com

