Conférence AMNAD François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise Espace Simone Veil Limoges

Conférence AMNAD François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-02-24

Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Zhimi Bai sur François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise, révélant ses enquêtes, ses lettres et l’impact majeur de ses découvertes techniques au cœur de l’histoire mondiale de la céramique. .

+33 6 07 10 36 76 association.adriendubouche@gmail.com

