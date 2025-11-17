Conférence AMNAD François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise Espace Simone Veil Limoges
Conférence AMNAD François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Zhimi Bai sur François-Xavier d’Entrecolles et le secret de la porcelaine chinoise, révélant ses enquêtes, ses lettres et l’impact majeur de ses découvertes techniques au cœur de l’histoire mondiale de la céramique. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 10 36 74 association.adriendubouche@gmail.com
