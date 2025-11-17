Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine Espace Simone Veil Limoges

Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Éric Boutaud et Patrick Granger consacrée aux Halles de Limoges, remarquable édifice où se rencontrent architecture métallique et richesse décorative de la porcelaine. Les deux intervenants dévoileront les secrets de sa conception, ses influences, ses évolutions et la manière dont leurs travaux photographiques et historiques mettent en valeur ce patrimoine unique au cœur de la ville. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 10 36 74 association.adriendubouche@gmail.com

English : Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine

German : Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine

Italiano :

Espanol : Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine

L’événement Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine Limoges a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Limoges Métropole