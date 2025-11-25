Conférence AMNAD Porcelaines de Limoges à l’exposition internationale des arts décoratifs de 1925 Espace Simone Veil Limoges

Conférence AMNAD Porcelaines de Limoges à l’exposition internationale des arts décoratifs de 1925 Espace Simone Veil Limoges mardi 25 novembre 2025.

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Florence Disson, conservatrice du patrimoine au MNAD et Jean-Marc Ferrer, historien de l’art et éditeur. Cette conférence a lieu dans le cadre de Limoges Art Déco . .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 10 36 74 association.adriendubouche@gmail.com

