Conférence Amour du maillot ou amour du magot ? Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo

Conférence Amour du maillot ou amour du magot ? Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo jeudi 18 septembre 2025.

Conférence Amour du maillot ou amour du magot ?

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Conférence proposée par l’Université du Temps Libre du Pays de Saint-Malo et animée par Jean-Pasccal Gayant.

Thème l’économie du spectacle sportif

Gratuit. Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL. .

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Amour du maillot ou amour du magot ? Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel