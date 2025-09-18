Conférence Amour du maillot ou amour du magot ? Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre du Pays de Saint-Malo et animée par Jean-Pasccal Gayant.
Thème l’économie du spectacle sportif
Gratuit. Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL. .
+33 2 99 40 78 00
