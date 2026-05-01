Holnon

Conférence André Brahic, homo astronomicus

Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Découvreur des anneaux de Neptune, spécialiste de la planète Saturne, vulgarisateur de génie avec une gouaille incontournable, l’astrophysicien André Brahic nous a quitté il y a maintenant 10 ans. Thibaut Alexandre vous propose de retracer sa vie, consacrée notamment au programme Voyager et à la mission Cassini-Huygens.

Rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 à 21h à la salle C. Jérôme (espace culturel Charles Poëtte), 5 rue du Presbytère à Holnon.

Conférence gratuite et tout public.

Découvreur des anneaux de Neptune, spécialiste de la planète Saturne, vulgarisateur de génie avec une gouaille incontournable, l’astrophysicien André Brahic nous a quitté il y a maintenant 10 ans. Thibaut Alexandre vous propose de retracer sa vie, consacrée notamment au programme Voyager et à la mission Cassini-Huygens.

Rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 à 21h à la salle C. Jérôme (espace culturel Charles Poëtte), 5 rue du Presbytère à Holnon.

Conférence gratuite et tout public. .

Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 13 93

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English :

Astrophysicist André Brahic, discoverer of Neptune’s rings, specialist in Saturn and genial popularizer with an unmistakable glibness, left us 10 years ago. Thibaut Alexandre invites you to retrace his life, devoted in particular to the Voyager program and the Cassini-Huygens mission.

Rendezvous on Friday May 29, 2026 at 9pm in Salle C. Jérôme (espace culturel Charles Poëtte), 5 rue du Presbytère, Holnon.

Conference free and open to all.

L’événement Conférence André Brahic, homo astronomicus Holnon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Saint-Quentinois