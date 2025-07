CONFÉRENCE « ANGE ET DÉMONS » SALLE DES FETES Oô

SALLE DES FETES Le village Oô Haute-Garonne

Début : 2025-07-23 15:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

2025-07-23

Conférence suivie d’une visite commentée de l’église Sainte-Anne de Cazeaux de Larboust.

M. Jean-Marc Chaduc est président de l’Académie Julien Sacaze.

Libre participation au bénéfice de l’association des Amis de l’église de Cazeaux de Larboust. .

SALLE DES FETES Le village Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

English :

Lecture followed by a guided tour of the church of Sainte-Anne de Cazeaux de Larboust.

German :

Vortrag mit anschließender kommentierter Besichtigung der Kirche Sainte-Anne in Cazeaux de Larboust.

Italiano :

Conferenza seguita da una visita guidata alla chiesa di Sainte-Anne de Cazeaux de Larboust.

Espanol :

Charla seguida de una visita guiada a la iglesia de Sainte-Anne de Cazeaux de Larboust.

