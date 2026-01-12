Conférence Angkor et la naissance d’un mythe Khmer À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence Angkor et la naissance d’un mythe Khmer

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

De quoi Angkor est-il le nom ? Simple destination touristique pour beaucoup, vendue comme un produit bien liké sur les réseaux et chez les marchands d’exotisme, Angkor est devenu un mythe. Sur une réalité historique se sont greffés des symboles, des récits, des souvenirs qui finissent par recouvrir ces lieux et leur conférer des sens multiples. .

+33 5 49 66 04 26 uiamcsaintjean@gmail.com

English : Conférence Angkor et la naissance d’un mythe Khmer

Conference with Henri Copin, Doctor of Comparative Literature. What is Angkor all about? A simple tourist destination for many, sold as a well-loved product on networks and by merchants of the exotic, Angkor has become a myth.

