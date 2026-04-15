Ille-sur-Têt

CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN

5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Présentation des contes de Hans Christian Andersen en l’honneur du 150ème anniversaire de sa disparition.

Découvrez l’univers de ces contes à travers une traduction soignée et respectueuse du style original.

Plongez dans la genèse et les défis de c…

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5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50 mediatheques@roussillon-conflent.fr

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English :

Presentation of Hans Christian Andersen?s fairy tales in honor of the 150th anniversary of his death.

Discover the world of these tales through a careful translation that respects the original style.

Immerse yourself in the genesis and challenges of these…

L’événement CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI ROUSSILLON CONFLENT