Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN Ille-sur-Têt

CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN Ille-sur-Têt

CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN Ille-sur-Têt samedi 30 mai 2026.

Adresse : 5 Rue de l'Égalité

Ville : 66130 Ille-sur-Têt

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ille-sur-Têt

CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN

5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Présentation des contes de Hans Christian Andersen en l’honneur du 150ème anniversaire de sa disparition.
Découvrez l’univers de ces contes à travers une traduction soignée et respectueuse du style original.
Plongez dans la genèse et les défis de c…
  .

5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50  mediatheques@roussillon-conflent.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of Hans Christian Andersen?s fairy tales in honor of the 150th anniversary of his death.
Discover the world of these tales through a careful translation that respects the original style.
Immerse yourself in the genesis and challenges of these…

L’événement CONFÉRENCE ANIMATION EN CATALAN Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI ROUSSILLON CONFLENT

À voir aussi à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales)