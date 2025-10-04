Conférence animations « La fête du Thé » arrière cour Médiathèque André Labarrère Pau

Conférence animations « La fête du Thé » arrière cour Médiathèque André Labarrère Pau samedi 4 octobre 2025.

Conférence animations « La fête du Thé »

arrière cour Médiathèque André Labarrère Jardin des écoliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Jardin des Écoliers à Pau, situé à l’arrière de la médiathèque André Labarrère et dans le prolongement du Passage Carnot.

Pour faire découvrir au très grand public l’immense diversité des thés cultivés dans le monde, les multiples pratiques de l’art du thé et les techniques de dégustation de ce breuvage, l’Institut Confucius invite à Pau des intervenants et spécialistes reconnus

– Thaïs Lamouroux, évaluateur de thé, tiendra des ateliers de dégustation et d’évaluation des

thés ;

– les membres de l’association Mugua présenteront le très orignal thé à l’huile ;

– des petits cultivateurs et producteurs locaux de thé, implantés au Pays Basque travaillant en

agriculture biologique

Des animations se dérouleront tout au long de la journée. Les visiteurs pourront revêtir des habits chinois traditionnels appelés hanfu . Ils pourront participer à des séances de Qi gong, écouter les musiques .

arrière cour Médiathèque André Labarrère Jardin des écoliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 39 60

English : Conférence animations « La fête du Thé »

German : Conférence animations « La fête du Thé »

Italiano :

Espanol : Conférence animations « La fête du Thé »

L’événement Conférence animations « La fête du Thé » Pau a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Pau