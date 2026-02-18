Conférence Animaux, constructeurs, architectes et ingénieurs de génie Centre Culturel Athanor Guérande

Conférence Animaux, constructeurs, architectes et ingénieurs de génie

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

2026-03-19

Pierre Thomas, ancien professeur des universités, abordera lors de cette conférence, les Animaux, constructeurs, architectes et ingénieurs de génie .

En effet, certains animaux d’espèces très variées réalisent sans outils des constructions parfaitement adaptées à leurs besoins, à leurs aptitudes physiques et à leurs ressources naturelles renouvelables. Très organisés, ce sont de véritables génies de la construction leurs ouvrages souterrains, hydrauliques, terrestres ou suspendus rivalisent avec les plus belles réalisations de nos architectes ou de nos ingénieurs par leur conception, leurs fonctionnalités et leurs qualités structurelles et hygrothermiques.

Depuis un demi-siècle, les êtres humains se sont engagés dans l’imitation des réalisations de ces animaux constructeurs. Ce biomimétisme leur permet de multiplier les innovations associant faible impact environnemental, impact économique et social positif, confort d’usage et qualité esthétique. .

