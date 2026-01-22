[Conférence] Animaux du bâti

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez la vie secrète des animaux !

Venez découvrir quels sont les oiseaux qui bâtissent leur nid chez vous et comprendre les enjeux de leur nidification.

Rendez-vous à 17h30, au parking de la mairie de Saint-Satur.

Une rencontre accessible à tous pour mieux comprendre et protéger la biodiversité tout près de chez nous.

Entrée libre, sans inscription

Un moment convivial et instructif à ne pas manquer ! .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the secret life of animals!

L’événement [Conférence] Animaux du bâti Saint-Satur a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois