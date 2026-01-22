[Conférence] Animaux du bâti Saint-Satur
[Conférence] Animaux du bâti Saint-Satur samedi 7 février 2026.
[Conférence] Animaux du bâti
Saint-Satur Cher
Gratuit
Début : 2026-02-07 17:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Découvrez la vie secrète des animaux !
Venez découvrir quels sont les oiseaux qui bâtissent leur nid chez vous et comprendre les enjeux de leur nidification.
Rendez-vous à 17h30, au parking de la mairie de Saint-Satur.
Une rencontre accessible à tous pour mieux comprendre et protéger la biodiversité tout près de chez nous.
Entrée libre, sans inscription
Un moment convivial et instructif à ne pas manquer ! .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
English :
Discover the secret life of animals!
