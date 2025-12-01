Conférence Animaux fantastiques, mythes fondateurs de l’art occidental CSC Site Michel Dinet Toul

Conférence Animaux fantastiques, mythes fondateurs de l’art occidental

CSC Site Michel Dinet 2 Rue Vauban Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’association Phil’Arts vous propose de participer à une conférence sur le thème Animaux fantastiques, mythes fondateurs de l’art occidental , présenté par Philippe Hanus.

Les artistes et littérateurs occidentaux se sont nourris depuis plus de deux millénaires des récits mythologiques des premières civilisations, de la chrétienté et la Renaissance en ayant à leur disposition un vivier inépuisable. Sculpteurs et peintres se sont inspirés des récits des affrontements des héros de l’antiquité avec des créateurs mythiques.

Aujourd’hui, le cinéma, les mangas et l’Heroic Fantasy font revivre ces mythes, qui sont, en quelque sorte des miroirs de nos sentiments et comportements.Tout public

0 .

CSC Site Michel Dinet 2 Rue Vauban Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 25 39 36

English :

The Phil’Arts association invites you to take part in a conference on Fantastic animals, founding myths of Western art , presented by Philippe Hanus.

For over two millennia, Western artists and writers have drawn on the mythological tales of early civilizations, Christianity and the Renaissance, with an inexhaustible supply of material at their disposal. Sculptors and painters have drawn inspiration from the stories of ancient heroes’ confrontations with mythical creators.

Today, cinema, manga and Heroic Fantasy revive these myths, which are, in a way, mirrors of our feelings and behaviors.

L’événement Conférence Animaux fantastiques, mythes fondateurs de l’art occidental Toul a été mis à jour le 2025-12-09 par MT TERRES TOULOISES