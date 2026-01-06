Conférence animée Grainotez ! Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
Conférence animée par M.Bichon de l’association Au cœur de la nature , en lien avec la grainothèque, autour de graines reproductibles sous forme d’un loto dynamique des graines et un quizz graines-jardin-nature.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Conference led by M.Bichon from the association Au c?ur de la nature , in association with the grainothèque, around reproducible seeds in the form of a dynamic seed lottery and a seeds-garden-nature quiz.
L’événement Conférence animée Grainotez ! Montélimar a été mis à jour le 2026-01-06 par Montélimar Tourisme Agglomération