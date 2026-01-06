Conférence animée Grainotez ! Médiathèque Intercommunale Montélimar

Conférence animée Grainotez !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

Conférence animée par M.Bichon de l’association Au cœur de la nature , en lien avec la grainothèque, autour de graines reproductibles sous forme d’un loto dynamique des graines et un quizz graines-jardin-nature.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme

Conference led by M.Bichon from the association Au c?ur de la nature , in association with the grainothèque, around reproducible seeds in the form of a dynamic seed lottery and a seeds-garden-nature quiz.

