Chapelle des Tissages du vernay 127 rue de la pointiere Nivolas-Vermelle Isère
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Conférence animée « Qui est la cantatrice nord iséroise Ninon Vallin ? », avec l’association Ninon Vallin.
Chapelle des Tissages du vernay 127 rue de la pointiere Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 27 99 58 mairie@nivolas-vermelle.fr
English :
Animated talk: « Who was the North Isère singer Ninon Vallin? », with the Ninon Vallin Association.
German :
Animierter Vortrag: « Wer ist die nordisländische Sängerin Ninon Vallin? », mit dem Verein Ninon Vallin.
Italiano :
Conferenza: « Chi era la cantante Ninon Vallin del nord dell’Isère? », con l’Associazione Ninon Vallin.
Espanol :
Conferencia: « ¿Quién era la cantante Ninon Vallin del norte de Isère? », con la Asociación Ninon Vallin.
