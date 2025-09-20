Conférence animée « Qui est la cantatrice Nord Iséroise Ninon Vallin? » Chapelle des Tissages du vernay Nivolas-Vermelle

Conférence animée « Qui est la cantatrice Nord Iséroise Ninon Vallin? » Chapelle des Tissages du vernay Nivolas-Vermelle samedi 20 septembre 2025.

Chapelle des Tissages du vernay 127 rue de la pointiere Nivolas-Vermelle Isère

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Conférence animée « Qui est la cantatrice nord iséroise Ninon Vallin ? », avec l’association Ninon Vallin.

Chapelle des Tissages du vernay 127 rue de la pointiere Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 27 99 58 mairie@nivolas-vermelle.fr

English :

Animated talk: « Who was the North Isère singer Ninon Vallin? », with the Ninon Vallin Association.

German :

Animierter Vortrag: « Wer ist die nordisländische Sängerin Ninon Vallin? », mit dem Verein Ninon Vallin.

Italiano :

Conferenza: « Chi era la cantante Ninon Vallin del nord dell’Isère? », con l’Associazione Ninon Vallin.

Espanol :

Conferencia: « ¿Quién era la cantante Ninon Vallin del norte de Isère? », con la Asociación Ninon Vallin.

